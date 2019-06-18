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Ревнивый улан-удэнец порезал 16-летнюю подругу и её сестру

Ревнивый улан-удэнец порезал 16-летнюю подругу и её сестру
Происшествия, 
После расправы парень выбежал из дома в одних трусах

17 июня рано утром в Баргузинскую центральную районную больницу в тяжёлом состоянии поступили две девушки, 16 и 22 лет, с многочисленными ножевыми ранениями головы, туловища, рук и ног. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».

По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель Улан-Удэ. Во время допроса молодой человек признал вину и признался, что мотивом преступления стала ревность. Его показания проверены на месте происшествия. Молодому человеку уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемый жил и работал в Улан-Удэ. Несколько месяцев назад в Интернете он познакомился с 16-летней жительницей посёлка Усть-Баргузин и стал с ней активно переписываться. 16 июня молодой человек собрался и поехал в гости к подруге. Однако девушка, несмотря на многообещающую переписку, встретила юношу холодно и заявила, что встречается с другим кавалером.

- Молодой человек расстроился. Так как автобусы обратно уже не ходили, девушка предложила ему переночевать в доме у её сестры, куда они вместе пришли. Сестры легли спать на одной кровати, а гостю постелили на другой. Однако юноше не спалось, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Расстроенный влюблённый дождался, когда девушки уснут, затем встал, взял на кухне нож, подошёл к их кровати и начал с силой наносить удары бывшей подруге и её сестре по различным частям тела.

- Я сначала сидел, минут 30 думал: стоит или нет, смотрел на них обеих. Потом я руку вот сюда вот поставил и нанёс удар в область затылка, - рассказал задержанный.

После парень испугался, бросил нож и выбежал из дома в одном нижнем белье. Некоторое время обвиняемый бродил по посёлку. Один местный житель дал ему одежду, после чего молодой человек пошёл к дороге, чтобы уехать в Улан-Удэ.

Однако на трассе его задержал отец девушек и доставил в местный отдел полиции.

Одна из девушек смогла, несмотря на ранения, смогла позвонить родителям, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Потерпевших отвезли в больницу, где сейчас оказывают необходимую врачебную помощь.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - заключают в Следкоме.


покушение на убийство
 
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