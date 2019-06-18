В Бурятии иностранец пытался подкупить полицейских

Мужчина незаконно находится на территории России



В ходе проверки документов, удостоверяющих личность, в комнате отдыха станции Северобайкальск выявлен 41-летний иностранный гражданин, незаконно пребывающий на территории России.



На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающий штрафные санкции и выдворение за пределы страны.



Чтобы избежать депортации, мужчина попытался подкупить сотрудников транспортной полиции, предложив им взятку - 5 000 рублей, в качестве денежного вознаграждения за не составление в отношении него протокола.



- Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками транспортной полиции, теперь ему грозит наказание в виде штрафа до 200 000 рублей либо лишение свободы сроком до 1 года, - отметили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

