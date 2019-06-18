Житель Иркутской области застрелил косулю

В Иркутской области полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты
Фигурантом уголовного дела стал 41-летний житель посёлка Горячий ключ, который подозревается в добыче косули. Мужчину задержали накануне.
В ходе дознания выяснилось, что подозреваемый лицензии на использование огнестрельного оружия не имеет. Оружие, с помощью которого он добыл косулю, ему не принадлежит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция напоминает, что для охоты вам необходимо получить лицензию в уполномоченных органах и зарегистрировать оружие в установленном порядке. За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность на срок до двух лет лишения свободы.
Мужчина незаконно находится на территории России
В Иркутской области полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты
Местные жители бьют тревогу из-за нашествия гусениц
Украденная икона является семейной реликвией и передаётся от матери к дочери
Они застряли на небольшом острове
Мужчине грозит лишение свободы
Сумма штрафа увеличилась из-за задержки оплаты
Наркотики они распространяли через закладки
Подросток утонул 17 июня на реке Белая в селе Узкий Луг Иркутской области
Мужчина имел две судимости за пьяную езду
Соседу музыканта по коммуналке не понравилась художественная мастерская в общей кладовке
Проводятся ремонтные работы
Мужчину задержали росгвардейцы
Налётчик забрал деньги у работницы салона
Основной состав уголовных преступлений у Бурятской таможни – невозвращение валютной выручки