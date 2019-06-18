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Житель Иркутской области застрелил косулю

Житель Иркутской области застрелил косулю
Происшествия, 
В Иркутской области полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты

Фигурантом уголовного дела стал 41-летний житель посёлка Горячий ключ, который подозревается в добыче косули. Мужчину задержали накануне.

В ходе дознания выяснилось, что подозреваемый лицензии на использование огнестрельного оружия не имеет. Оружие, с помощью которого он добыл косулю, ему не принадлежит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция напоминает, что для охоты вам необходимо получить лицензию в уполномоченных органах и зарегистрировать оружие в установленном порядке. За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность на срок до двух лет лишения свободы.
браконьерство незаконная охота
 
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