Житель Иркутской области застрелил косулю

В ходе дознания выяснилось, что подозреваемый лицензии на использование огнестрельного оружия не имеет. Оружие, с помощью которого он добыл косулю, ему не принадлежит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.











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Фигурантом уголовного дела стал 41-летний житель посёлка Горячий ключ, который подозревается в добыче косули. Мужчину задержали накануне.Полиция напоминает, что для охоты вам необходимо получить лицензию в уполномоченных органах и зарегистрировать оружие в установленном порядке. За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность на срок до двух лет лишения свободы.