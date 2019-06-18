Мужчине грозит лишение свободы
Житель Кабанского района Бурятии подозревается в незаконном вылове рыбы.
Подозреваемого задержали транспортные полицейские в акватории реки Селенга в районе села Степной Дворец Кабанского района. Мужчина рыболовной сетью выловил 5 сазанов и 2 сома. Рыба и орудия лова изъяты. Ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил около 13 тысяч рублей.
За незаконный вылов биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии браконьер ловил сазанов и сомов сетями
Происшествия, Фото:
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