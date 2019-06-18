В Бурятии браконьер ловил сазанов и сомов сетями

Мужчине грозит лишение свободы



Житель Кабанского района Бурятии подозревается в незаконном вылове рыбы.



Подозреваемого задержали транспортные полицейские в акватории реки Селенга в районе села Степной Дворец Кабанского района. Мужчина рыболовной сетью выловил 5 сазанов и 2 сома. Рыба и орудия лова изъяты. Ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил около 13 тысяч рублей.



За незаконный вылов биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

