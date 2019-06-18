Подросток утонул 17 июня на реке Белая в селе Узкий Луг Иркутской области
Трое подростков отдыхали на острове, расположенном в 100 метрах от левого берега. Уходили с него вброд по знакомому пути. Одного из них, 17-летнего молодого человека, сбило с ног сильным течением и стало уносить на середину реки. Ребята бросились на помощь, но через 500 метров ослабели и вернулись к берегу.
- В район поиска выехали водолазы областной пожарно-спасательной службы», - рассказал Геннадий Тимакин, старший государственный инспектор по маломерным судам Черемховской группы патрульной службы.
В потенциально опасных местах массового отдыха граждан установлены информационные аншлаги и знаки, запрещающие купание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области утонул 17-летний парень
Происшествия, Фото:
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