В Бурятии водителя на полгода отправили в колонию

Мужчина имел две судимости за пьяную езду



Житель Бурятии, имея две судимости за нарушение правил дорожного движения, 31 декабря 2018 года вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД.



Приговором районного суда водителя приговорили к шести месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, трамваем либо другими механическими транспортными средствами на 3 года.



Мужчина пытался обжаловать приговор и просил назначить условное наказание. Но Верховный суд Бурятии приговор районного суда признал справедливым, оставив его без изменения, сообщает пресс-служба суда.

