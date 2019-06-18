Мужчина имел две судимости за пьяную езду
Житель Бурятии, имея две судимости за нарушение правил дорожного движения, 31 декабря 2018 года вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД.
Приговором районного суда водителя приговорили к шести месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, трамваем либо другими механическими транспортными средствами на 3 года.
Мужчина пытался обжаловать приговор и просил назначить условное наказание. Но Верховный суд Бурятии приговор районного суда признал справедливым, оставив его без изменения, сообщает пресс-служба суда.
В Бурятии водителя на полгода отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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