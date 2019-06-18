Мужчину задержали росгвардейцы
Патрулируя улицы Братска, наряд группы задержания вневедомственной охраны управления получил сигнал «тревога» с охраняемого гипермаркета «Лента».
Продавец рассказал правоохранителям, что несколько минут назад мужчина украл из магазина дорогостоящий алкоголь и сбежал.
- Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники Росгвардии составили подробное описание похитителя и незамедлительно приступили к розыску. Через несколько минут, на одной из улиц города Братска, сотрудники ОВО увидели молодого человека, внешность которого совпадала с ориентировкой, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
Ранее судимый 30-летний местный житель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии был подобный случай. Улан-удэнец украл 4 бутылки алкоголя и сбежал.
Братчанин украл в «Ленте» дорогой алкоголь
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