Улан-удэнец с заточкой напал на салон красоты

Налётчик забрал деньги у работницы салона



В воскресенье было совершено разбойное нападение на салон красоты в Советском районе Улан-Удэ.



Утром в заведение зашёл мужчина и, угрожая заточкой, забрал 5 тысяч рублей.



В ходе отработки прилегающей территории наряд вневедомственной охраны заметил мужчину, схожего с ориентировкой. Задержанного, 34-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».



После разбоя владелец салона обратился во вневедомственную охрану для установки кнопки тревожной сигнализации, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

