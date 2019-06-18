Налётчик забрал деньги у работницы салона
В воскресенье было совершено разбойное нападение на салон красоты в Советском районе Улан-Удэ.
Утром в заведение зашёл мужчина и, угрожая заточкой, забрал 5 тысяч рублей.
В ходе отработки прилегающей территории наряд вневедомственной охраны заметил мужчину, схожего с ориентировкой. Задержанного, 34-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
После разбоя владелец салона обратился во вневедомственную охрану для установки кнопки тревожной сигнализации, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец с заточкой напал на салон красоты
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