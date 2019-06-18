В Улан-Удэ такси врезалось в иномарку

Авария случилась на Бурводе
Накануне вечером на улице Кабанская в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца аварии, «Рено Логан» с символикой такси «Максим», выезжая со стороны магазина, не предоставил движение автомобилю «Ссанг Йонг».
В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июня в Баунтовском районе Бурятии из-за пьяного водителя пострадали двое пассажиров
. Мужчину и женщину с травмами госпитализировали в больницу.
Его спасло автокресло
ДТП произошло на Ботанической
Парень был пристёгнут
Тушение осложняет тлеющий торф
Состояние детей оценивается как удовлетворительное
Ребёнок из любопытства пытался подвинуть спинку дивана, который прикрывал колодец, и провалился
В числе вероятных причин называют и неосторожное обращение с огнём
Также гости с ближнего зарубежья нарушили правила въезда в Россию
Площадь локализации составила 1300 га
В кошельке находились документы и деньги
Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
Ребёнок отдыхал со взрослыми в запрещённом для купания месте
Лже-сотрудница банка сообщила о том, что его личные данные стали известны третьим лицам и со счёта были списаны 40 тысяч рублей
Велосипед изъят и возвращён потерпевшей
Он унес с собой букет лилий