В Улан-Удэ такси врезалось в иномарку

По словам очевидца аварии, «Рено Логан» с символикой такси «Максим», выезжая со стороны магазина, не предоставил движение автомобилю «Ссанг Йонг».

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