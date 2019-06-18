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В Улан-Удэ такси врезалось в иномарку

В Улан-Удэ такси врезалось в иномарку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась на Бурводе

Накануне вечером на улице Кабанская в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ произошло ДТП.

По словам очевидца аварии, «Рено Логан» с символикой такси «Максим», выезжая со стороны магазина, не предоставил движение автомобилю «Ссанг Йонг».



В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июня в Баунтовском районе Бурятии из-за пьяного водителя пострадали двое пассажиров. Мужчину и женщину с травмами госпитализировали в больницу.
ДТП
 
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