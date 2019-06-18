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В Бурятии потушили крупный лесной пожар

В Бурятии потушили крупный лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Прибайкальском районах

В результате ликвидированы лесные пожары в Заиграевском и Еравнинском районах. Продолжаются работы по тушению лесного пожара площадью 9 га в Кяхтинском районе, и дотушиванию локализованного очага площадью 155 га в Прибайкальском районе. Об этом сообщило сегодня агентство лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в Заиграевском районе был крупным и виден далеко вокруг. На момент локализации площадь пожара составляла 1300 га.

За прошедшие сутки на тушении работало 278 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и леспользователей, также было задействовано более 60 единиц лесопожарной и тяжелой техники.

В Бурятии проведено 13 271 рейдов, выявлено 2268 нарушений, рассмотрено 821 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 3 млн. рублей. За пожароопасный сезон выявлено 27 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено 23 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 1 лицо.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
лесные пожары
 
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