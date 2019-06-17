Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог

Отметим, что таких огненных происшествий в Улан-Удэ давно не случалось. Восстановим хронологию событий.

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