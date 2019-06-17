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Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог

Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог
Происшествия,  Фото:Феликс Тарасенко
В числе вероятных причин называют и неосторожное обращение с огнём

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июня произошёл сильный пожар на проспекте Автомобилистов. Его удалось полностью потушить лишь на следующий день к обеду.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии сегодня сообщили, что рассматриваются две вероятные причины пожара – неосторожное обращение с огнём и поджог.

Отметим, что таких огненных происшествий в Улан-Удэ давно не случалось. Восстановим хронологию событий.



Пожар вспыхнул около 15 часов в пятницу, 14 июня, на строительной базе на проспекте Автомобилистов. В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии пояснили, что горит административное здание одной из организаций. Возгоранию сразу присвоили повышенный ранг сложности, в его ликвидации были задействованы 18 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава.

Площадь пожара составляла 1500 кв.метров.

К вечеру на тушение привлекли вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством. И к 19 часам вертолёт, по подсчётам очевидцев, сделал уже пять рейсов. Воду вертолёт брал из Селенги. Позже выяснится, что на горящие строения было слито в итоге 165 тонн воды.



В тушении участвовали уже 52 человека и 20 единиц техники. Помимо вертолёта, привлекли пожарный поезд ВСЖД. Для мониторинга и оценки обстановки применялась беспилотная авиационная система. Около 20 часов появилась информация, что пожар локализован на площади 1800 кв.метров.

Ночью 15 июня в 1.53 была объявлена ликвидация открытого горения. Специалисты проводили работы по проливке и разбору конструкций.

В 11.00 пожар был наконец потушен. В результате происшествия здания выгорели на общей площади 1800 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

- Тушение осложнялось отсутствием пожарного водоснабжения, порывами ветра, плотной застройкой строений, а также тем, что здания обшиты металлосайдингом, утеплены горючим материалом, из-за этого происходило скрытое распространение огня, - подытожил начальник дежурной смены службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по республике» Владислав Буянов.
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