В Иркутской области иностранцы нарубили сосен на 2 миллиона рублей

На деляне, расположенной в сотне километров от посёлка Чунский, с поличным полицейские задержали шестерых мужчин в возрасте от 33 до 60 лет. С места вырубки изъяты трактор, два «КамАЗа», автомобили УАЗ и «Нива», а также и бензопилы.









Накануне в Иркутской области выявили незаконную рубку сосны, общим объёмом превышающим 600 кубических метров. Сумма ущерба, нанесённого лесному фонду Иркутской области, превысила 2 миллиона рублей.Задержан предполагаемый организатор бизнеса – ранее судимый за незаконную рубку леса 36-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что участники группы нарушили правила въезда на территорию государства. По результатам собранных административных материалов судом в ближайшее время будет решён вопрос об их выдворении за пределы страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.