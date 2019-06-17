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В Иркутской области иностранцы нарубили сосен на 2 миллиона рублей

В Иркутской области иностранцы нарубили сосен на 2 миллиона рублей
Происшествия, 
Также гости с ближнего зарубежья нарушили правила въезда в Россию

Накануне в Иркутской области выявили незаконную рубку сосны, общим объёмом превышающим 600 кубических метров. Сумма ущерба, нанесённого лесному фонду Иркутской области, превысила 2 миллиона рублей.

На деляне, расположенной в сотне километров от посёлка Чунский, с поличным полицейские задержали шестерых мужчин в возрасте от 33 до 60 лет. С места вырубки изъяты трактор, два «КамАЗа», автомобили УАЗ и «Нива», а также и бензопилы.



Задержан предполагаемый организатор бизнеса – ранее судимый за незаконную рубку леса 36-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что участники группы нарушили правила въезда на территорию государства. По результатам собранных административных материалов судом в ближайшее время будет решён вопрос об их выдворении за пределы страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

черные лесорубы
 
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