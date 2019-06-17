В Бурятии локализован крупный лесной пожар

Площадь локализации составила 1300 га





За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Заиграевском и Прибайкальском районах. В результате ликвидирован один очаг, локализованы три. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1537 га.Крупный лесной пожар на территории Заиграевского района, обнаруженный 14 июня, локализован 16 июня силами лесной охраны, пожарных - десантников, лесопользователей. Площадь локализации составила 1300 га. На утро 17 июня ведутся работы по дотушиванию локализованного очага. Лесной пожар произошёл по вине местного населения, тушение осложнялось порывистым ветром.Всего за сутки на тушении работало 296 человек из числа лесной охраны, пожарных - десантников - и леспользователей, также было задействовано более 55 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.