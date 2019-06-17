Прохожий украл у улан-удэнца портмоне

В кошельке находились документы и деньги



Ночью 11 июня улан-удэнец обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что ночью неизвестный на улице Куйбышева украл у него кошелёк с банковскими картами, водительским удостоверением и двумя тысячами рублей. Прохожий завязал с ним разговор, а после незаметно вынул из кармана рюкзака портмоне.



Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний парень. Часть украденного изъята.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Молодой человек проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

