В кошельке находились документы и деньги
Ночью 11 июня улан-удэнец обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что ночью неизвестный на улице Куйбышева украл у него кошелёк с банковскими картами, водительским удостоверением и двумя тысячами рублей. Прохожий завязал с ним разговор, а после незаметно вынул из кармана рюкзака портмоне.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний парень. Часть украденного изъята.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Молодой человек проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Прохожий украл у улан-удэнца портмоне
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В кошельке находились документы и деньги
Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
Ребёнок отдыхал со взрослыми в запрещённом для купания месте
Лже-сотрудница банка сообщила о том, что его личные данные стали известны третьим лицам и со счёта были списаны 40 тысяч рублей
Велосипед изъят и возвращён потерпевшей
Он унес с собой букет лилий
Сотрудники полиции раскрыли кражу телефона
В Окинском районе ввели режим повышенной готовности
Пассажиры опрокинувшейся машины госпитализированы
Пьяный молодой человек неожиданно вышел на проезжую часть
На ребёнка наехал водитель «Тойоты Аллион»
На утро он заявил в полицию о краже
Злоумышленник украл телефон в одном из образовательных учреждений города
Происшествия, 16.06.2019
Продолжается проливка здания
Происшествия, 16.06.2019
Его тело искали почти неделю