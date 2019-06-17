В Иркутской области спасли тонущего мальчика









Как выяснилось позднее, десятилетний мальчик отдыхал с родственниками на острове Домашний микрорайона Старый Усть-Кут, купание там запрещено, вдоль береговой полосы установлены соответствующие знаки. Когда взрослые отвлеклись на другого ребёнка, мальчик оказался в воде. Течением его сразу начало относить от берега. На помощь ему бросился дедушка, но догнать внука не удалось.



В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Как выяснилось позднее, десятилетний мальчик отдыхал с родственниками на острове Домашний микрорайона Старый Усть-Кут, купание там запрещено, вдоль береговой полосы установлены соответствующие знаки. Когда взрослые отвлеклись на другого ребёнка, мальчик оказался в воде. Течением его сразу начало относить от берега. На помощь ему бросился дедушка, но догнать внука не удалось.В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Вечером в воскресенье сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам патрули спасли тонущего мальчика на реке Лене в Иркутской области. Ребёнок находился в 12 метрах от правого берега – его уносило быстрым течением на фарватер реки.- Когда услышали детский крик, мгновенно развернули патрульный катер. Фактически мы увидели только детские ручонки, ребёнок уже скрывался под водой. Я успел ухватить его за волосы, перехватил за руку и поднял на судно. Скорость течения в этом месте - более 5 километров в час, глубина – 3 метра. Мальчик был настолько ослаблен, что уснул в катере. Мы сообщили о происшествии сотрудникам скорой медицинской помощи и через несколько минут передали ребёнка врачам. К тому моменту он уже пришёл в себя и находился в удовлетворительном состоянии. Тем не менее его доставили в приёмное отделение районной больницы для осмотра, - сообщил Павел Пуляевский, старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка.