Сотрудники полиции раскрыли кражу телефона
Днём 15 июня в полицию обратился 61-летний улан-удэнец и сообщил о краже телефона. Мужчина, подрабатывающий таксистом, рассказал, что перевозил вещи одной из семейных пар. Когда имущество было выгружено, он, отъезжая, заметил, что из салона автомобиля пропал его мобильный. Ущерб составил 17,5 тысяч рублей.
Полицейские по горячим следам в одной из квартир задержали подозреваемого - 29-летнего заказчика такси. По его новому месту жительства изъят похищенный телефон.
Улан-удэнец условно осужден за грабеж.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Переезжающий улан-удэнец обокрал таксиста
Происшествия, Фото:
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