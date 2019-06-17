Забайкалец украл велосипед, чтобы помочь бывшей жене вывезти вещи

Велосипед изъят и возвращён потерпевшей



В выходные в дежурную часть в Газимуро-Заводском районе Забайкалья обратилась женщина, которая сообщила о краже со двора её дома велосипеда стоимостью более 5 тысяч рублей.



Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 36-летний сосед потерпевшей. Выяснилось, что к мужчине пришла за вещами бывшая жена. Собрав имущество, она попросила его помочь их перевезти. Тогда он решил украсть велосипед соседки. Злоумышленник погрузил на транспортное средство вещи и отправил на нём бывшую супругу.



В настоящее время велосипед изъят и возвращён потерпевшей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

