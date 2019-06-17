В Братске мужчина, вооружённый ножом, ограбил магазин цветов

Он унес с собой букет лилий



В магазине по улице Гиндина в Братске нетрезвый парень, угрожая ножом, потребовал у продавца букет лилий стоимостью около 2 тысяч рублей. Завладев цветами, он скрылся с места происшествия. При опросе 21-летней пострадавшей выяснилось, что этот же молодой человек некоторое время назад уже приходил в магазин и купил одну розу, поэтому его внешность она хорошо запомнила и подробно описала. Ориентировка на подозреваемого была передана полицейским патрулям, один из которых вскоре задержал предполагаемого преступника и доставил его в отдел полиции.



Установлено, что неоднократно судимый 26-летний житель Усть-Илимска в настоящее время с семьёй проживает в Братске, где находится под административным надзором за ранее совершённое преступление. Своё поведение он объяснил желанием помириться со своей супругой.



Возбуждено уголовное дело. Следствие выступило с ходатайством о заключении фигуранта дела под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

