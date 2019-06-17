Пьяный молодой человек неожиданно вышел на проезжую часть
Утром 16 июня в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района водитель автомобиля «ВАЗ-21063» совершил наезд на пьяного 27-летнего местного жителя. По предварительной информации, молодой человек неожиданно вышел на проезжую часть. С травмами он был доставлен в медучреждение.
Водитель с места происшествия скрылся.
Позже 34-летний мужчина был задержан, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии под колёса автомобиля также попал 9-летний мальчик.
В Бурятии водитель сбил пьяного пешехода и сбежал
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