На ребёнка наехал водитель «Тойоты Аллион»
16 июня около 20.45 в Кяхте 38-летний водитель «Тоyота Allion» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сухэ-Батора совершил наезд 9-летнего мальчика.
Третьеклассник получил ушиб головного мозга и перелом голени. Он был доставлен в районную больницу, сообщает МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 июня в Бурятии женщина на «Хонде» сбила 9-летнего мальчика на велосипеде.
В Бурятии мальчика сбили на зебре
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