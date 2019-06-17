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В Бурятии мальчика сбили на зебре

В Бурятии мальчика сбили на зебре
Происшествия, 
На ребёнка наехал водитель «Тойоты Аллион»

16 июня около 20.45 в Кяхте 38-летний водитель «Тоyота Allion» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сухэ-Батора совершил наезд 9-летнего мальчика.

Третьеклассник получил ушиб головного мозга и перелом голени. Он был доставлен в районную больницу, сообщает МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 июня в Бурятии женщина на «Хонде» сбила 9-летнего мальчика на велосипеде.



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