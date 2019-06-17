В Иркутской области пассажир пропил 20 тысяч и заявил об их краже

На утро он заявил в полицию о краже



В Иркутской области пассажир поезда «Владивосток – Новосибирск» потратил деньги и не помнил этого. Решив, что 20 тысяч рублей украли, 44-летний мужчина обратился к полицейским.



Выяснилось, что накануне заявитель, следуя в пассажирском поезде от станции Нижнеудинск до станции Иркутск-пассажирский распивал спиртные напитки в вагоне-ресторане. Там он на алкоголь потратил около 10 тысяч рублей, на продукты он потратил такую же сумму. Рассчитывался он банковской картой, что подтверждено счётом и чеком оплаты, предоставленными работниками вагона-ресторана.



- Утром нерадивый пассажир, проснувшись не смог вспомнить о проведённом вечере, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, по этой причине и сообщил в полицию недостоверные сведения, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортная полиция напоминает, что при следовании в пассажирском поезде не стоит злоупотреблять спиртными напитками в целях собственной безопасности.



