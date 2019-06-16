Продолжается проливка здания
В Улан-Удэ продолжают тушить пожар в микрорайоне Мясокомбинат. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 июня произошёл пожар на улице Пугачёва на территории компании «Бурятмяспром». Вспыхнуло старое неэксплуатируемое здание.
Тушение осложняется тем, что здание утеплено плитами прессованного торфа и грунта, который тлеет.
Проливка здания продолжается.
Пожар на Мясокомбинате в Улан-Удэ ещё тушат
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