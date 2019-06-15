В Бурятии мужчина, угрожая продавцу, похитил из кассы магазина 8 тысяч



Вечером 14 июня в дежурную часть отдела полиции Иволгинского района поступило сообщение о разбойном нападении в продуктовом магазине в селе Верхняя Иволга.



Нетрезвый местный житель зашёл в торговую точку и, угрожая женщине-продавцу канцелярским ножом, потребовал отдать ему деньги. Всего из кассы им похищено 8100 рублей.



Вернувшись на место происшествия через несколько минут, он отобрал у продавца телефон, чтобы та не позвонила в полицию. Однако женщина к тому времени уже успела сообщить о случившемся хозяйке торговой точки. Владелица магазина, в свою очередь, проинформировала о преступлении правоохранительные органы.



Позже злоумышленник был задержан, а похищенное изъято.



33-летний гражданин ранее судим за убийство. В октябре 2018 года он освободился из мест лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

