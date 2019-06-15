В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина

Авария произошла на улице Ботанической
Накануне, 14 июня, около 19.00 на улице Ботанической произошло ДТП. Водитель машины с символикой такси совершил столкновение с автомобилем марки «Ford».
Как сообщили очевидцы, в аварии пострадала пассажирка легковушки с логотипами такси, её госпитализировали в медучреждение.
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