В Бурятии на пожаре спасли мать с ребёнком

Пожар произошёл в селе Бичура
15 июня в селе Бичура Бичурского района произошло загорание надворных построек на двух соседних домовладениях. На момент прибытия первого подразделения надворные постройки были объяты огнём, существовала угроза перехода огня на жилой дом и тепляк.
Всего в ликвидации пожара было задействовано 3 отделения пожарной охраны пожарной части 35 Бичурского отряда Государственной противопожарной службы в количестве 7 человек.
Силы двух отделений пожарной охраны были направлены на защиту тепляка и жилого дома, из которого начальником караула Дмитрием Степановым и водителем Юрием Переваловым пожарной части 35 были спасены мать и ребенок, не сумевшие выбраться самостоятельно.
В результате пожара на территории первого участка уничтожены баня, тепляк, 2 сарая, туалет на общей площади 63 кв.м., а также 8 кубометров дров, на территории второго — повреждена стена тепляка. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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