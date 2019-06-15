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В Бурятии на пожаре спасли мать с ребёнком

В Бурятии на пожаре спасли мать с ребёнком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл в селе Бичура

15 июня в селе Бичура Бичурского района произошло загорание надворных построек на двух соседних домовладениях. На момент прибытия первого подразделения надворные постройки были объяты огнём, существовала угроза перехода огня на жилой дом и тепляк.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 3 отделения пожарной охраны пожарной части 35 Бичурского отряда Государственной противопожарной службы в количестве 7 человек.

Силы двух отделений пожарной охраны были направлены на защиту тепляка и жилого дома, из которого начальником караула Дмитрием Степановым и водителем Юрием Переваловым пожарной части 35 были спасены мать и ребенок, не сумевшие выбраться самостоятельно.

В результате пожара на территории первого участка уничтожены баня, тепляк, 2 сарая, туалет на общей площади 63 кв.м., а также 8 кубометров дров, на территории второго — повреждена стена тепляка. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. 
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