В Бурятии на пожаре спасли мать с ребёнком

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл в селе Бичура



15 июня в селе Бичура Бичурского района произошло загорание надворных построек на двух соседних домовладениях. На момент прибытия первого подразделения надворные постройки были объяты огнём, существовала угроза перехода огня на жилой дом и тепляк.



Всего в ликвидации пожара было задействовано 3 отделения пожарной охраны пожарной части 35 Бичурского отряда Государственной противопожарной службы в количестве 7 человек.



Силы двух отделений пожарной охраны были направлены на защиту тепляка и жилого дома, из которого начальником караула Дмитрием Степановым и водителем Юрием Переваловым пожарной части 35 были спасены мать и ребенок, не сумевшие выбраться самостоятельно.



В результате пожара на территории первого участка уничтожены баня, тепляк, 2 сарая, туалет на общей площади 63 кв.м., а также 8 кубометров дров, на территории второго — повреждена стена тепляка. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.