Улан-удэнец получил условный срок за кражу ноутбука

Ущерб составил почти 20 тысяч рублей



Улан-удэнец признан виновным в краже ноутбука. Суд назначил ему два года и шесть месяцев условно.



Преступление произошло вечером 30 марта 2019 года. 31-летний горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в открытую квартиру по улице Хоца-Намсараева и украл ноутбук. Сумма ущерба составила 18 500 рублей. После чего преступник скрылся.



Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Преступление совершено при наличии неснятой и непогашенной судимости.



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, посредственную характеристику по месту жительства, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд хронических заболеваний.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

