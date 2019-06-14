Ущерб составил почти 20 тысяч рублей
Улан-удэнец признан виновным в краже ноутбука. Суд назначил ему два года и шесть месяцев условно.
Преступление произошло вечером 30 марта 2019 года. 31-летний горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в открытую квартиру по улице Хоца-Намсараева и украл ноутбук. Сумма ущерба составила 18 500 рублей. После чего преступник скрылся.
Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Преступление совершено при наличии неснятой и непогашенной судимости.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, посредственную характеристику по месту жительства, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд хронических заболеваний.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Улан-удэнец получил условный срок за кражу ноутбука
Происшествия, Фото:
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