По итогам пяти месяцев текущего года в Бурятии на 17,2 % снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
За это время было совершено 528 профилактических рейдов по местам концентрации подростков. Проверено свыше 300 питейных заведений. В образовательных организациях организовано более двух тысяч мероприятий профилактического характера: лекции и беседы, анкетирования и показы документальных фильмов по профилактике правонарушений в подростковой среде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений по ст. 150 УКФ привлечено шестеро взрослых, составлено 30 административных протоколов по ст. 6.10 КРФобАП: 28 - за вовлечение в употребление спиртных напитков и два - за вовлечение подростков в употребление наркотических средств.
С 2018 года сотрудники подразделений МВД участвуют в проведении республиканских родительских собраний, выездных консультационных площадок под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия.
Особое внимание будет уделено подросткам, состоящим на профилактических учетах. В центры занятости населения республики направлены списки несовершеннолетних от 14 до 17 лет, состоящих на профилактических учетах и проживающих в неблагополучных семьях.
На квотные места планируется трудоустроить 29 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и проживающих в неблагополучных семьях.
МВД Бурятии: Подростковая преступность снизилась на 17%
Происшествия, Фото:
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