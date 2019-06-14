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МВД Бурятии: Подростковая преступность снизилась на 17%

МВД Бурятии: Подростковая преступность снизилась на 17%
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
По итогам пяти месяцев текущего года в Бурятии на 17,2 % снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

За это время было совершено 528 профилактических рейдов по местам концентрации подростков. Проверено свыше 300 питейных заведений. В образовательных организациях организовано более двух тысяч мероприятий профилактического характера: лекции и беседы, анкетирования и показы документальных фильмов по профилактике правонарушений в подростковой среде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений по ст. 150 УКФ привлечено шестеро взрослых, составлено 30 административных протоколов по ст. 6.10 КРФобАП: 28 - за вовлечение в употребление спиртных напитков и два - за вовлечение подростков в употребление наркотических средств.

С 2018 года сотрудники подразделений МВД участвуют в проведении республиканских родительских собраний, выездных консультационных площадок под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия.

Особое внимание будет уделено подросткам, состоящим на профилактических учетах. В центры занятости населения республики направлены списки несовершеннолетних от 14 до 17 лет, состоящих на профилактических учетах и проживающих в неблагополучных семьях.

На квотные места планируется трудоустроить 29 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и проживающих в неблагополучных семьях.

преступность
 
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