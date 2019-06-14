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В Иркутской области пропала сборщица черемши

В Иркутской области пропала сборщица черемши
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её ищут вторые сутки

Накануне днем в дежурную часть в Тулунском районе поступило сообщение об исчезновении 61-летней пенсионерки.

Днём ранее жительница села Галдун, расположенного в 70 километрах Тулуна, пошла в лес для сбора черемши в компании из шести человек. После того как группа людей закончила собирать дикоросы, они обнаружили пропажу женщины.

В поисковых мероприятиях участвуют около 50 человек. Полицейские, сотрудники МЧС и волонтёры прочесывают лесной массив, опрашивают жителей близлежащих деревень.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении без вести пропавшей, полиция просит обращаться по телефону дежурной части (3955) 53-05-15 или 02.


По информации ГУ МВД по Иркутской области
пропавшие без вести
 
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