В Иркутской области пропала сборщица черемши

Её ищут вторые сутки



Накануне днем в дежурную часть в Тулунском районе поступило сообщение об исчезновении 61-летней пенсионерки.



Днём ранее жительница села Галдун, расположенного в 70 километрах Тулуна, пошла в лес для сбора черемши в компании из шести человек. После того как группа людей закончила собирать дикоросы, они обнаружили пропажу женщины.



В поисковых мероприятиях участвуют около 50 человек. Полицейские, сотрудники МЧС и волонтёры прочесывают лесной массив, опрашивают жителей близлежащих деревень.



Граждан, что-либо знающих о местонахождении без вести пропавшей, полиция просит обращаться по телефону дежурной части (3955) 53-05-15 или 02.





По информации ГУ МВД по Иркутской области

