Её ищут вторые сутки
Накануне днем в дежурную часть в Тулунском районе поступило сообщение об исчезновении 61-летней пенсионерки.
Днём ранее жительница села Галдун, расположенного в 70 километрах Тулуна, пошла в лес для сбора черемши в компании из шести человек. После того как группа людей закончила собирать дикоросы, они обнаружили пропажу женщины.
В поисковых мероприятиях участвуют около 50 человек. Полицейские, сотрудники МЧС и волонтёры прочесывают лесной массив, опрашивают жителей близлежащих деревень.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении без вести пропавшей, полиция просит обращаться по телефону дежурной части (3955) 53-05-15 или 02.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области пропала сборщица черемши
Происшествия, Фото:
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