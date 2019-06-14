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Забайкалец угнал машину настоятеля церкви

Забайкалец угнал машину настоятеля церкви
Происшествия, 
В посёлке Карымское сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который угнал припаркованные около церкви «Жигули»

С заявлением об угоне «ВАЗ 21053» в ОМВД России по Карымскому району обратился 56-летний местный житель, настоятель церкви. Он подъехал к зданию церкви и стал выгружать из машины церковную утварь. Зайдя в помещение, он оставил автомобиль не запертым, а возвращаясь обратно, увидел, как неизвестный уезжает.

В ходе поисков полицейские обнаружили автомашину в технически неисправном состоянии в одном из карьеров около соседнего села. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений. Он дал признательные показания. Молодой человек по своим делам доехал на чужой автомашине до соседнего села и бросил её.

По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

угон
 
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