Женщина забыла запереть входную дверь дома
Накануне ночью в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило сообщение от 56-летней горожанки о краже. Женщина рассказала, что забыла запереть входную дверь дома.
Проснувшись от шума, она увидела выходящего из ограды мужчину. Кроме того, она обнаружила, что с вешалки пропала её сумка с телефоном, документами и кошельком. Ущерб составил более 9,5 тысяч рублей.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. 23-летний улан-удэнец вместе с приятелем спал в машине, припаркованной в ограде одного из соседних домов. Как выяснилось, весь вечер парни распивали спиртное.
Ранее молодой человек судим за имущественные преступления.
Украденное имущество, обнаруженное в автомобиле, изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрали, пока она спала
Происшествия, Фото:
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