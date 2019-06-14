Улан-удэнку обокрали, пока она спала

Женщина забыла запереть входную дверь дома



Накануне ночью в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило сообщение от 56-летней горожанки о краже. Женщина рассказала, что забыла запереть входную дверь дома.



Проснувшись от шума, она увидела выходящего из ограды мужчину. Кроме того, она обнаружила, что с вешалки пропала её сумка с телефоном, документами и кошельком. Ущерб составил более 9,5 тысяч рублей.



По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. 23-летний улан-удэнец вместе с приятелем спал в машине, припаркованной в ограде одного из соседних домов. Как выяснилось, весь вечер парни распивали спиртное.



Ранее молодой человек судим за имущественные преступления.



Украденное имущество, обнаруженное в автомобиле, изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

