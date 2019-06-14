В центре Улан-Удэ полыхала машина: видео

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На место оперативно прибыли пожарные, и возгорание потушили.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии обещали предоставить комментарий по происшествию немного позже.





В Улан-Удэ на улице Балтахинова около 12.00 произошёл пожар - горел автомобиль. Машина была припаркована, и, к счастью, в салоне никого не было.Видео с места появилось в аккаунте ves_ulan_udе.