В центре Улан-Удэ полыхала машина: видео

Автомобиль был припаркован на улице
В Улан-Удэ на улице Балтахинова около 12.00 произошёл пожар - горел автомобиль. Машина была припаркована, и, к счастью, в салоне никого не было.
Видео с места появилось в аккаунте ves_ulan_udе.
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На место оперативно прибыли пожарные, и возгорание потушили.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии обещали предоставить комментарий по происшествию немного позже.
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