Пожилой человек был с различными травмами госпитализирован
Накануне, 13 июня, в 16.30 часов в СНТ «Колос» в Прибайкальском районе произошло ДТП. 49-летний водитель «Тоyота Succeed» совершил наезд на 80-летнего пешехода. Пенсионер с различными травмами госпитализирован.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии под колёса автомобиля попал 9-летний велосипедист.
В Бурятии «Тойота» сбила пенсионера
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Одна из женщин спала
Когда пожарные приехали, уже горела лестница
В Усолье-Сибирском полицейские ищут свидетелей аварии
Горело бывшее здание «Бурятмяспрома»
Стали известны подробности трагедии в Боково
Специалисты разбираются в причинах произошедшего
Мужчину давно тяготило то, что брат жены живёт в его квартире
Задержанный не соблюдал условие отбывания наказания
Из заготовленной древесины она построила дома и баню
Пожар случился в микрорайоне Мясокомбината
Возбуждены уголовные дела
Он проник в чужую квартиру через форточку
Аферист сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с кредитной карты жителя Читы
Мужчина дважды был пойман нетрезвым за рулём
Пожилой мужчина нарушил правила перестроения