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В Бурятии «Тойота» сбила пенсионера

В Бурятии «Тойота» сбила пенсионера
Происшествия, 
Пожилой человек был с различными травмами госпитализирован

Накануне, 13 июня, в 16.30 часов в СНТ «Колос» в Прибайкальском районе произошло ДТП. 49-летний водитель «Тоyота Succeed» совершил наезд на 80-летнего пешехода. Пенсионер с различными травмами госпитализирован.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии под колёса автомобиля попал 9-летний велосипедист.
ДТП
 
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