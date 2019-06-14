В Бурятии женщина на «Хонде» сбила 9-летнего велосипедиста

Мальчик неожиданно выехал на дорогу
Накануне около трёх часов дня 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Honda Civic», на улице Центральная в селе Хужир Закаменского района совершила наезд на 9-летнего велосипедиста.
Мальчик неожиданно выехал со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрестке.
В результате ДТП мальчик повредил плечевой сустав, получил травму живота. Юный велосипедист был доставлен в медучреждение, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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