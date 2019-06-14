В Бурятии женщина на «Хонде» сбила 9-летнего велосипедиста

Мальчик неожиданно выехал на дорогу



Накануне около трёх часов дня 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Honda Civic», на улице Центральная в селе Хужир Закаменского района совершила наезд на 9-летнего велосипедиста.



Мальчик неожиданно выехал со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрестке.



В результате ДТП мальчик повредил плечевой сустав, получил травму живота. Юный велосипедист был доставлен в медучреждение, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

