В Забайкалье росгвардейцы спасли из горящего дома детей и женщин

Одна из женщин спала



Экипаж вневедомственной охраны 13 июня находился на маршруте патрулирования в городе Борзя



Проезжая по улице Нагорная, росгвардейцы увидели горящий частный дом. Незамедлительно вызвав пожарный расчёт, сотрудники группы задержания зашли в ограду. Они заметили в окнах двух маленьких девочек.



Стражи порядка вошли в объятое огнём и дымом здание и на веранде увидели спящую женщину, её сразу же вывели на свежий воздух.



Прапорщик Евгений Веселков и сержант Алексей Абдулин вновь пошли в дом, но огонь уже сильно охватил веранду, преградив путь росгвардейцам.



Тогда сотрудники вневедомственной охраны приняли решение спасать находившихся в доме людей через окно. Они выдавили стеклопакет и вытащили на улицу двух детей в возрасте четырёх и девяти лет и ещё одну женщину. К этому моменту прибыли пожарные и начали тушить дом.



Никто из спасенных не пострадал, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю.





