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Утонувшего в Иркутске подростка пытались спасти его друзья

Утонувшего в Иркутске подростка пытались спасти его друзья
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Стали известны подробности трагедии в Боково

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня в посёлке Боково Ленинского района Иркутска утонул 13-летний подросток. Следователи начали доследственную проверку. СУ СКР по Иркутской области раскрыл подробности трагедии.

По предварительным данным, двое подростков пытались переплыть карьер глубиной 2,5-3 метра. Проплыв более 50 метров, один из мальчиков начал тонуть. К нему на помощь бросились другие подростки, находившиеся на берегу.

- Несмотря на героические старания одного из парней, преодолевшего холодное течение и первым доплывшим до места трагедии, мальчика спасти не удалось, - сообщили в Следственном управлении.

Семья погибшего полная, на учёте в ПДН не состоит, характеризуется положительно.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, опросили очевидцев трагедии.


смерть утопление
 
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