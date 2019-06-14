Стали известны подробности трагедии в Боково
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня в посёлке Боково Ленинского района Иркутска утонул 13-летний подросток. Следователи начали доследственную проверку. СУ СКР по Иркутской области раскрыл подробности трагедии.
По предварительным данным, двое подростков пытались переплыть карьер глубиной 2,5-3 метра. Проплыв более 50 метров, один из мальчиков начал тонуть. К нему на помощь бросились другие подростки, находившиеся на берегу.
- Несмотря на героические старания одного из парней, преодолевшего холодное течение и первым доплывшим до места трагедии, мальчика спасти не удалось, - сообщили в Следственном управлении.
Семья погибшего полная, на учёте в ПДН не состоит, характеризуется положительно.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, опросили очевидцев трагедии.
Утонувшего в Иркутске подростка пытались спасти его друзья
Происшествия, Фото:
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