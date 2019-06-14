В Бурятии на Байкале массово погибла рыба

Специалисты разбираются в причинах произошедшего
12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда, в 8 км от города Северобайкальск в Бурятии, зафиксирован факт гибели рыбы. Специалисты Россельхознадзора обнаружили около 500 мёртвых особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса.
Специалисты отобрали пробы воды, донные отложения и погибшую рыбу.
Для установления причин гибели рыбы пробы самолётом направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты лабораторных исследований будут получены в течение недели.
Специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера из-за сильной волны, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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