В Бурятии специалист по лесному надзору организовала незаконную вырубку

В первом случае подозреваемая заверила предпринимателя о наличии разрешительной документации на заготовку древесины. Таким образом с декабря 2016 по март 2017 года предприниматель незаконно заготовил более 37 кубометров лиственницы. Ущерб составил более 477 тысяч рублей.











Следствием установлено, что из заготовленной древесины женщина построила дома, бани и надворных построек на территории своего частного дома.



Она находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Женщине грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







Следствием установлено, что из заготовленной древесины женщина построила дома, бани и надворных построек на территории своего частного дома.

В Бурятии полицейские задержали 42-летняя женщину, работавшую главным специалистом по лесному надзору в одном из районов республики. Она организовала две незаконных вырубки лиственницы.Второй случай датирован декабрём 2017 – мартом 2018 года. Женщина предложила другому предпринимателю заготовить древесину. Мужчина знал об отсутствии разрешительных документов, но согласился на предложение и заготовил более 197 кубометров лиственницы. В этом случае ущерб составил более 881 тысячи рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения». Материалы дела переданы в следственную часть следственного управления МВД по Бурятии.