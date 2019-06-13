В Чите воры перевозили краденные вещи на угнанной «Волге»



С заявлением о хищении личных вещей из салона «Жигулей» обратился житель Ингодинского района Читы. Установлено, что ночью злоумышленники разбили окно машины и украли автомагнитолу, сабвуфер, аккумулятор и дорогостоящий набор инструментов.



Через несколько дней в полицию поступило ещё два сообщения от жителей этого же района о хищении имущества из автомобилей, одно заявление об угоне со двора многоквартирного дома «Волги». Преступления были совершены аналогичным способом.



Позже полицейские установили подозреваемых. Ими оказались трое читинцев, один из которых работает на станции технического обслуживания. Часть похищенного имущества у них изъята и возвращена потерпевшим.



Также установлено, что в ночь совершения преступления злоумышленники, обокрав несколько автомобилей, проникли в припаркованную «Волгу», сложили в салон всё похищенное имущество и скрылись на ней. Машину полицейские обнаружили в разобранном виде во дворе частного дома одного из подозреваемых.



В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

