Забайкалец спрятал украденные вещи в уличном колодце

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он проник в чужую квартиру через форточку



12 июня в отдел полиции в посёлке Шерловая Гора Забайкальского края поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные похитили из его квартиры ценные вещи.



Выяснилось, что неизвестные проникли в его квартиру через оконную форточку и украли сотовый телефон, телевизионный тюнер.



Позже был установлен подозреваемый. Им оказался молодой человек, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Злоумышленник проник в квартиру, зная, что хозяев нет дома. Украденное имущество он спрятал в уличном колодце. На данный момент телефон и тюнер изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

