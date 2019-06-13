Он проник в чужую квартиру через форточку
12 июня в отдел полиции в посёлке Шерловая Гора Забайкальского края поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные похитили из его квартиры ценные вещи.
Выяснилось, что неизвестные проникли в его квартиру через оконную форточку и украли сотовый телефон, телевизионный тюнер.
Позже был установлен подозреваемый. Им оказался молодой человек, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Злоумышленник проник в квартиру, зная, что хозяев нет дома. Украденное имущество он спрятал в уличном колодце. На данный момент телефон и тюнер изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец спрятал украденные вещи в уличном колодце
Происшествия, Фото:
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