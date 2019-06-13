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В Улан-Удэ водитель «Аккорда» получил травму головы в ДТП

В Улан-Удэ водитель «Аккорда» получил травму головы в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он врезался в ограждение

Ранним утром 12 июня на улице Забайкальская в Улан-Удэ произошло ДТП.

28-летний водитель «Хонды Аккорд», следуя в направлении 110 микрорайона, не справился с управлением и в металлическое ограждение.

С открытой черепно-мозговой травмой водитель был доставлен в больницу, сообщили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Закаменском районе в ДТП накануне погибла 40-летняя пассажирка.

ДТП
 
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