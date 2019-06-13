Он врезался в ограждение
Ранним утром 12 июня на улице Забайкальская в Улан-Удэ произошло ДТП.
28-летний водитель «Хонды Аккорд», следуя в направлении 110 микрорайона, не справился с управлением и в металлическое ограждение.
С открытой черепно-мозговой травмой водитель был доставлен в больницу, сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Закаменском районе в ДТП накануне погибла 40-летняя пассажирка.
В Улан-Удэ водитель «Аккорда» получил травму головы в ДТП
Происшествия, Фото:
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