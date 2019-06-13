За сутки потушено 4 лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров. Ликвидировать удалось четыре из них в Заиграевском, Прибайкальском, Хоринском районах Бурятии и в пригороде Улан-Удэ, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
Общая площадь, пройдённая огнём, составила 116 гектаров. На тушении работало 272 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и леспользователей, также было задействовано 60 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.
По состоянию на 9 часов утра 13 июня, продолжают действовать лесные пожары в Заиграевском и Прибайкальском районах, общей площадью 310 гектаров.
За лесопожарной обстановкой следят сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства и МВД по Бурятии. Они патрулируют лесной массив. Всего с начала года проведено 12 141 рейдов, рассмотрено 744 административных дела, сумма наложенных штрафов составила около 2 ,75 миллионов рублей.
Лесники напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах ограничено.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штрафом.
При обнаружении пожаров следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
310 га леса горит в Бурятии
Происшествия, Фото:
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