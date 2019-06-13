В Бурятии военный устроил дома склад оружия

В ходе последующих следственных действий старший прапорщик добровольно выдал охотничье двуствольное оружие «ТОЗ», самодельную мелкокалиберную винтовку, а также более 1000 штук боеприпасов различного калибра. Всё это мужчина хранил у себя дома.











4 июня Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал старшего прапорщика виновным по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в ФСБ по Бурятии.











Военнослужащий по контракту, старший прапорщик одной из воинских частей Улан-Удэ незаконно хранил огнестрельное оружие. Военный использовал оружие для тренировок в стрельбе. Делом занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ России.В январе 2019 года в посёлке Сосновый Бор у мужчины изъяли нарезное огнестрельное оружие – винтовку «Мосина» калибра 7,62 мм со сбитыми номерами.- Благодаря слаженной совместной работе сотрудников военной контрразведки республики, управления специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД России по Бурятии, а также военного следственного отдела СК России по гарнизону Сосновый Бор противоправная деятельность пресечена, - сообщили в пресс-службе ФСБ России по Бурятии.