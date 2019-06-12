В Бурятии опрокинулась фура

По словам очевидцев, «дорога в крови»
Сегодня, 12 июня в первой половине дня фура попала в ДТП в Мухоршибирском районе Бурятии.
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Всё произошло на Мухоршибирском тракте. Большегруз съехал с проезжей части и перевернулся.
- Дорога в крови, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Однако, к счастью, водитель фуры не получил серьёзных травм.
Как сообщал «»Байкал-Daily», в марте в Улан-Удэ
в ДТП попала ехавшая в Свердловскую область фура
. В апреле на трассе «Байкал» в Иркутской области
фура сорвалась с 50-метрового обрыва
– водитель погиб на месте.
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