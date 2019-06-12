В Бурятии действует один лесной пожар

Его тушат в Прибайкальском районе



За прошедшие сутки ликвидированы пять лесных пожаров в Иволгинском, Мухоршибирском, Северобайкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила 50,2 га. Всего за сутки на тушении пожаров было задействовано 152 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Также было задействовано 39 единиц техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



По состоянию на 8 часов утра 12 июня, ведутся работы по тушению лесного пожара площадью 10 га в Прибайкальском районе.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44





