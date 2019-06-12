В Улан-Удэ будущий отец пытался ограбить посетителя кафе

Но грабителя на выходе задержала решительная сотрудница общепита



В марте 19-летний улан-удэнец попытался ограбить посетителя кафе. Он увидел у мужчины в руках сотовый телефон и решил его отнять. Молодой человек вырвал гаджет и направился к выходу.



Но завершить преступление ему не удалось. На выходе парня за одежду схватила сотрудница кафе и задержала его.



Возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». На суде парень признал свою вину.



Преступление он совершил в период условного осуждения. Смягчающими обстоятельствами стали болезненное состояние его здоровья и близких родственников, положительная характеристика со стороны родственников, молодой возраст и беременность сожительницы.



Суд приговорил его к исправительным работам на 1 год 10 месяцев, с удержанием 5 % от заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

