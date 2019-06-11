Другие четверо детей продолжают лечение
Одну из пострадавших на батуте девочек выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии накануне.
- По итогам утреннего обхода принято решение о выписке 13 июня девочки 3 лет. Остальные дети проходят контрольное обследование: компьютерную томографию головного мозга и грудной клетки, весь комплекс необходимых обследований, - уточнили медики.
Три девочки и мальчик продолжают лечение в отделении травматологии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая на площадке перед Домом торговли в Улан-Удэ перевернулся надувной батут. В результате ЧП пострадали шестеро детей, четверо из которых попали в реанимацию. Пятый – в отделении травматологии, шестой – проходит амбулаторное лечение.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. Владельца аттракциона заключили под домашний арест.
Пострадавшую на батуте в Улан-Удэ девочку выписали из больницы
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