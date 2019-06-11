В Улан-Удэ поймали похитителя велосипедов

В ходе установления личности и выяснения, почему он убегал, мужчина никаких пояснений дать не смог. Однако по следам велосипедных шин на песке росгвардейцы обнаружили неподалеку в тупике ещё три велосипеда.

Тогда незадачливый похититель признался, что украл велосипеды из торгового центра, расположенного неподалеку.









Мужчина с велосипедом пытался убежать от автоэкипажа вневедомственной охраны. Его задержали в Советском районе Улан-Удэ возле гаражного кооператива, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Задержанный, ранее судимый 31-летний житель Тарбагатайского района, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража». Изъятые четыре велосипеда были возвращены владельцу.