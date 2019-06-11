11 Июня

10 Июня

Популярное

Забайкалка покупала дорогой алкоголь по украденной карте

Забайкалка покупала дорогой алкоголь по украденной карте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина говорила, что забыла пин-код, и просила пробить товар на сумму, допустимую при бесконтактном способе оплаты

В отдел полиции поступило заявление от 65-летнего жителя села Улёты Забайкальского края о краже 32 тысяч рублей с банковской карты. Накануне мужчина распивал алкоголь в компании малознакомых людей. После этого из кармана его куртки пропала банковская карта.

Позже была установлена 41-летняя ранее попадавшая в поле зрения правоохранительных органов подозреваемая. Женщина была доставлена в полицию.

Оказалось, что женщина, воспользовавшись нетрезвым состоянием потерпевшего, вытащила из кармана его куртки банковскую карту. В течение суток женщина заходила в разные магазины, сообщала, что забыла пин-код, и просила пробить товар на сумму, допустимую при бесконтактном способе оплаты. При этом она покупала дорогой алкоголь и продукты питания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин украл сумку из машины около детсада
Иркутянин украл сумку из машины около детсада
Происшествия, 11.06.2019
Его задержали через несколько минут
В Бурятии тушат три лесных пожара
В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия, 11.06.2019
  За прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров
Забайкалка покупала дорогой алкоголь по украденной карте
Забайкалка покупала дорогой алкоголь по украденной карте
Происшествия, 11.06.2019
Женщина говорила, что забыла пин-код, и просила пробить товар на сумму, допустимую при бесконтактном способе оплаты
Жителя Бурятии оштрафовали за наркотики
Жителя Бурятии оштрафовали за наркотики
Происшествия, 11.06.2019
Наркотик он приобрёл прошлой осенью
Работник аэропорта в Новосибирске обокрал иркутянку
Работник аэропорта в Новосибирске обокрал иркутянку
Происшествия, 11.06.2019
Он украл из её чемодана колонку и зарядку для телефона
Спасая экологию, улан-удэнец соврал о взрыве на котельной
Спасая экологию, улан-удэнец соврал о взрыве на котельной
Происшествия, 11.06.2019
За ложное сообщение мужчина получил условный срок
Улан-удэнка напала на девушку и всю ночь держала её в квартире
Улан-удэнка напала на девушку и всю ночь держала её в квартире
Происшествия, 11.06.2019
Женщина отомстила за не отданную ранее куртку
Улан-удэнка, которой стало плохо за рулём, устроила тройное ДТП
Улан-удэнка, которой стало плохо за рулём, устроила тройное ДТП
Происшествия, 11.06.2019
В ДТП одна из машин перескочила через трамвайные пути
Улан-удэнка обманула 10 человек на 46 миллионов рублей
Улан-удэнка обманула 10 человек на 46 миллионов рублей
Происшествия, 11.06.2019
Мошенница втёрлась в доверие к жертвам и даже ходила на их семейные праздники
«К себе не заехать»: Дорожники в Бурятии заблокировали жилые дома
«К себе не заехать»: Дорожники в Бурятии заблокировали жилые дома
Происшествия, 11.06.2019
Вернувшись домой с работы, жители Вахмистрово не смогли заехать в свои ограды (видео)
В Бурятии подожгли кафе
В Бурятии подожгли кафе
Происшествия, 11.06.2019
10 июня в Бурятии зарегистрировано 19 пожаров
В Иркутской области в ДТП попал 14-летний мотоциклист
В Иркутской области в ДТП попал 14-летний мотоциклист
Происшествия, 11.06.2019
Родители разрешили подростку кататься на мотоцикле
В Улан-Удэ пьяные супруги устроили дебош во дворе пятиэтажки
В Улан-Удэ пьяные супруги устроили дебош во дворе пятиэтажки
Происшествия, 11.06.2019
Пьяные мужчина и женщина оскорбляли полицейских и пытались от них сбежать
Улан-удэнец выбросил телефон после кражи денег
Улан-удэнец выбросил телефон после кражи денег
Происшествия, 11.06.2019
Он воспользовался услугой «мобильный банк»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^