Забайкалка покупала дорогой алкоголь по украденной карте

Женщина говорила, что забыла пин-код, и просила пробить товар на сумму, допустимую при бесконтактном способе оплаты



В отдел полиции поступило заявление от 65-летнего жителя села Улёты Забайкальского края о краже 32 тысяч рублей с банковской карты. Накануне мужчина распивал алкоголь в компании малознакомых людей. После этого из кармана его куртки пропала банковская карта.



Позже была установлена 41-летняя ранее попадавшая в поле зрения правоохранительных органов подозреваемая. Женщина была доставлена в полицию.



Оказалось, что женщина, воспользовавшись нетрезвым состоянием потерпевшего, вытащила из кармана его куртки банковскую карту. В течение суток женщина заходила в разные магазины, сообщала, что забыла пин-код, и просила пробить товар на сумму, допустимую при бесконтактном способе оплаты. При этом она покупала дорогой алкоголь и продукты питания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

