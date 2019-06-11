Женщина говорила, что забыла пин-код, и просила пробить товар на сумму, допустимую при бесконтактном способе оплаты
В отдел полиции поступило заявление от 65-летнего жителя села Улёты Забайкальского края о краже 32 тысяч рублей с банковской карты. Накануне мужчина распивал алкоголь в компании малознакомых людей. После этого из кармана его куртки пропала банковская карта.
Позже была установлена 41-летняя ранее попадавшая в поле зрения правоохранительных органов подозреваемая. Женщина была доставлена в полицию.
Оказалось, что женщина, воспользовавшись нетрезвым состоянием потерпевшего, вытащила из кармана его куртки банковскую карту. В течение суток женщина заходила в разные магазины, сообщала, что забыла пин-код, и просила пробить товар на сумму, допустимую при бесконтактном способе оплаты. При этом она покупала дорогой алкоголь и продукты питания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка покупала дорогой алкоголь по украденной карте
Происшествия, Фото:
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