Наркотик он приобрёл прошлой осенью
38-летнего житель Бурятии предстал перед суд за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
Мужчина в конце октября 2018 года в районе посёлка Заиграево приобрёл наркотическое вещество, которое потом изъяли сотрудники полиции.
В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным и приговорил его к штрафу 6 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Жителя Бурятии оштрафовали за наркотики
Происшествия, Фото:
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