Жителя Бурятии оштрафовали за наркотики

Наркотик он приобрёл прошлой осенью



38-летнего житель Бурятии предстал перед суд за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.



Мужчина в конце октября 2018 года в районе посёлка Заиграево приобрёл наркотическое вещество, которое потом изъяли сотрудники полиции.



В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Суд признал его виновным и приговорил его к штрафу 6 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

