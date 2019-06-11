Улан-удэнка напала на девушку и всю ночь держала её в квартире

Женщина отомстила за не отданную ранее куртку



8 июня в полицию обратилась 18-летняя улан-удэнка. Девушка рассказала, что в гостях 40-летняя знакомая отобрала её телефон, деньги и держала взаперти всю ночь.



Женщина припомнила девушке, что она брала у неё куртку и не вернула. После чего повалила её на кровать и, ударив, силой забрала телефон и 4 тысячи рублей.



По словам потерпевшей, женщина ещё всю ночь удерживала её в квартире, где вместе с их общими знакомыми распивала спиртное.



- В настоящее время подозреваемая - неработающая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности горожанка – задержана полицейскими. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Мобильный телефон задержанная продала, деньги потратила на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы, сообщили в МВД по Бурятии.

